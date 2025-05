Atlético Nacional x Internacional pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações

O Internacional entra em campo nesta quinta-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Grupo F da Libertadores. O jogo será no Estádio Atanasio Girardol, em Medellín (COL).

O Colorado é vice-líder do Grupo F com 5 pontos e se vencer, assume a liderança. Na rodada anterior, empatou em 3x3 no Beira-Rio após estar perdendo por três gols. Na Série A, o Inter é o 9º com 9 pontos, e vem de derrota para o Corinthians por 4x2 em Itaquera.

Os verdolagas tem apenas 3 pontos no Grupo F e precisa vencer para se manter com chances. Se conseguir a vitória, assume a vice-liderança, atrás apenas do Bahia. No Campeonato Colombiano, é o vice-líder com 32 pontos, um a menos que o América de Cali.

ONDE ASSISTIR

Disney+



PALPITES

inter@



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO NACIONAL

Ospina; Román, Aguirre, Tesillo e Cándido; Zapata, Campuzano e Cardona; Hinestroza, Morelos e Viveros. Técnico: Javier Gandolfi



INTERNACIONAL

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Wesley e Enner Valencia. Técnico: Róger Machado