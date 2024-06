Após interesse do Corinthians, Fortaleza afirma que não negociará goleiro Santos

O Fortaleza informou via nota oficial que o goleiro Santos não está disponível para negociações no mercado. A posição do time cearense se deu após o interesse do Corinthians na contratação do jogador.

O goleiro é reserva imediato de João Ricardo e foi contratado pelo Tricolor de Aço como um dos principais reforços na temporada.

Santos chegou ao Fortaleza na temporada 2024, mas disputou até o momento apenas quatro partidas com a camisa do Tricolor do Pici. O Leão investiu 1,3 milhão de dólares para tirar Santos do Flamengo.



Timão busca goleiro

O time paulista busca um novo goleiro após a saída de Cássio para o Cruzeiro, e a iminente saída de Carlos Miguel, que deve ser negociado em breve com o Nottingham Forest, da Inglaterra.