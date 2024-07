Ex-Ceará, Bruninho é anunciado como novo reforço de time europeu

O meia-atacante Bruninho, que deixou recentemente o Ceará, foi anunciado nesta sexta-feira (5) como o novo reforço do Boavista, clube de futebol de Portugal. O jogador estava emprestado ao Ceará pelo Atlético-MG e foi devolvido à equipe mineira.

Na negociação, o Ceará receberá um valor pelo fato do contrato de empréstimo de Bruninho, que era válido até o final da temporada 2024, ter sido encerrado antes do tempo determinado. As quantias, no entanto, não foram divulgadas.

Com a camisa do Ceará, Bruninho somou apenas 13 partidas e uma assistência. Ele chegou a Porangabuçu cercado de grande expectativa após ter sido um dos destaques da última edição da Série B do Brasileirão, com a camisa do Guarani.

Bruninho foi revelado pelo Atlético-MG, clube que até hoje detém os seus direitos econômicos, mas também acumula passagens por clubes como Sport, Confiança, Juventude e CRB, além do próprio Guarani.