Ceará x Santos: 15 curiosidades do confronto entre os melhores ataques da Série B

Ceará e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (5) pela Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente os dois melhores ataques da competição e também tem outras curiosidades. Veja:

- Ceará e Santos possuem os melhores ataques da Série B, cada um com 20 gols marcados;

- No histórico do confronto, são 21 jogos e o Santos leva vantagem, com 8 vitórias, 8 empates e 5 vitórias do Ceará;

- Jogando em casa, porém, o Ceará leva vantagem, com 5 vitórias, 4 empates e 3 vitórias do Santos em 12 partidas;

- Nas últimas 7 partidas, são 2 vitórias do Ceará, 4 empates e 1 vitória do Santos;

- O Ceará venceu o último jogo entre as equipes por 2 a 1, com gols de Guilherme Castilho e Zé Roberto. Marcos Leonardo descontou para o Peixe;

- A partida era válida pelo Brasileirão de 2022, Lucho González era o treinador do Ceará e aquela foi a única vitória dele no comando do Alvinegro. O Peixe tinha Lisca como técnico;

- Richard, Richardson e Guilherme Castilho são os únicos jogadores do atual elenco do Ceará que estiveram naquele jogo;

- Em 2024, o Ceará fez 33 jogos, com 13 vitórias, 12 empates e 8 derrotas, marcando 51 gols e sofrendo 35;

- Raí Ramos é o atleta do Ceará que mais jogou no ano, com 29 partidas, seguido por Aylon (28), Erick Pulga (27), Lourenço e Matheus Bahia (26);

- Erick Pulga é o artilheiro do Ceará no ano, com 11 gols, seguido por Saulo Mineiro (6), Facundo Barceló (6), Aylon (5) e Raí Ramos (4);

- Erick Pulga é o jogador que mais vezes foi titular (26) e o que tem mais minutos em campo (2.385);

- Em 2024, o Santos fez 29 partidas, com 17 vitórias, 3 empates e 9 derrotas, marcando 42 gols e sofrendo 25;

- Gil e Diego Pituca são os atletas do Santos que mais jogaram no ano, com 28 partidas cada, seguidos por Joaquim, João Schmidt e Ótero, todos com 27 jogos;

- Giuliano e Willian Bigode são os artilheiros do Santos no ano, com 6 gols cada, seguidos por Guilherme (5), Morelos (4) e Julio Furch (4);

- Gil e Diego Pituca são os jogadores que mais vezes foram titulares (28) e os que possuem maior minutagem (2508) e (2480) respectivamente.