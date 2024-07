O Ceará leva vantagem sobre o Santos em confrontos como mandante. As duas equipes se enfrentam pela 13ª vez com mando de campo do Vovô na próxima sexta-feira (5), na Arena Castelão, pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão 2024.

Ao todo, foram 12 jogos até o momento entre Ceará e Santos com mando de campo da equipe cearense. Destes 12 jogos, são cinco vitórias do Ceará, quatro empates e três vitórias do Santos. Foram 11 jogos do Campeonato Brasileiro e um jogo da Copa do Brasil.

Legenda: Ceará x Santos na Arena Castelão Foto: Kid Júnior / SVM

Considerando o retrospecto geral do confronto, foram 21 partidas entre Vovô e Peixe, com oito vitórias do Santos, oito empates e cinco vitórias do Ceará. Ou seja, todas as vitórias do Ceará contra o Santos aconteceram em partidas como mandante.

Ceará e Santos entram em campo na próxima sexta-feira (5), às 19h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em partida válida pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.