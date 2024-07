Ceará tem ausências importantes em treino e pode ter três desfalques contra o Santos; Veja detalhes

O Ceará realizou treinamento nesta terça-feira (2), em Porangabuçu visando a partida contra o Santos na próxima sexta-feira (5), às 19 horas, no Castelão, pela 14ª rodada da Série B.

E na atividade comandada pelo novo técnico Léo Condé, foram três baixas: Richardson, Recalde e Barceló. O trio já tinha sido desfalque na partida contra Ponte Preta e Ituano.

Richardson tem fascite plantar bilateral, Barceló está com lesão muscular no adutor direito e Recalde tem lesão muscular na panturrilha direita.

Estreia de Condé

A partida contra o Santos pela 14ª rodada marca a estreia de Léo Condé pelo Vovô. O Alvinegro cearense é o 8º colocado com 19 pontos, e está 3 do G4. O Operário é o 4º colocado com 22 pontos.

