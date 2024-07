Próximo rival do Ceará, Santos vence com gol no fim e salta na tabela da Série B

O Santos, próximo adversário do Ceará na Série B do Brasileirão 2024, venceu a Chapecoense na última segunda-feira (2) com um gol nos acréscimos e assumiu momentaneamente a segunda colocação na tabela de classificação.

O jogo entre Santos e Chapecoense, na Vila Belmiro, estava empatado sem gols até os 47 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio na primeira trave, Willian Bigode cabeceou para o fundo das redes e confirmou a vitória do time paulista.

Agora com 22 pontos, o Santos está na segunda colocação da Série B, atrás apenas do Avaí, com 23 pontos. Apesar disso, o Peixe ainda pode ser ultrapassado por América-MG e/ou Sport, que têm um jogo a menos e 22 e 20 pontos, respectivamente.

Ceará e Santos entram em campo na próxima sexta-feira (5), às 19h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 14ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.