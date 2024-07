Ceará libera check-in para jogo contra o Santos no Castelão pela Série B

A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Ceará e Santos, pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, já está liberada. A venda de ingressos ainda não foi iniciada e a data de início ainda não foi divulgada pelo clube.

Os sócios-torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida através do site sociovozao.com. Os torcedores que ainda não são sócios e têm interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

De acordo com o clube, o primeiro plano disponível para check-in foi o Vovô de Ouro, a partir das 10h. Às 13h, será a vez do plano Mais Querido, às 16h, o Campeão da Popularidade e, por fim, às 17h, os planos Time do Povo e Consulado Alvinegro.

Ceará e Santos entram em campo na próxima sexta-feira (5), às 19h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.