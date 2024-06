Ceará garante vitória essencial para recuperação na Série B e deixa aviso para técnico Léo Condé

Uma vitória essencial para respirar na Série B de 2024 com menos pressão. Esse é o peso do placar de 4 a 2 contra o Ituano, neste sábado (29), na Arena Castelão. Após mudança de técnico, invasão em treino e quatro jogos sem vencer, o único caminho possível somar três pontos. O resultado deixa o Vovô em 8º, com 19 pontos, de olho no G-4 e traz avisos para Léo Condé.

O novo treinador desembarca domingo (30) e é apresentado oficialmente na segunda (1º). De longe, acompanhou a partida e pode ter certeza de um fato: o DNA alvinegro de 2024 é ofensivo.

Melhores momentos de Ceará 4x2 Ituano

A equipe saiu atrás no 1º tempo e respondeu com três gols com uma leve imposição coletiva. O Ituano é muito frágil e sucumbiu, mesmo sem maior brilho alvinegro. No entanto, é notório que o melhor momento no jogo é quando o Vovô ataca, inclusive quando adota mais pressão com marcação em linha alta - mecanismo que serviu para empate.

Assim, os gols de Saulo, duas vezes, e Lourenço, golaço de longe, foram quase naturais, sem força. Na etapa final, mesmo com menor interesse no compromisso, ainda conseguiu marcar mais um com o centroavante, que protagonizou um hat-trick e pode recuperar a confiança para novos desafios.

Legenda: O Ceará conseguiu se reabilitar na Série B com a vitória contra o Ituano Foto: Thiago Gadelha / SVM

O contraponto para Léo Condé é a defesa. A abertura de placar existe através de uma linha de impedimento mal encaixada. Com a queda de rendimento no 2º tempo, oscilação muito presente em diversos momentos da temporada, a equipe ainda sofreu um novo gol sem a solidez necessária.

Por isso, a vocação nítida: o Ceará é mais ofensivo que defensivo. E esse é o aspecto que o comandante precisa solucionar para encontrar o equilíbrio, além de potencializar peças, como o volante De Lucca, que teve boa exibição, assim como o atacante Erick Pulga, que superou os marcadores no 1x1.

Dito isso, ao torcedor, o exercício é de pés no chão. Não é uma vitória que sana todas as limitações, ao mesmo tempo que não se pode menosprezar um resultado positivo pela fragilidade do adversário. O Vovô respira na tabela e volta a campo na sexta (5), às 19h, em casa, agora contra o Santos.

Tabela de classificação da Série B

Legenda: O Ceará subiu para a 8ª posição após a vitória do Ituano Foto: reprodução / SrGoool