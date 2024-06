Bastidores da contratação do técnico Léo Condé no Ceará

O Ceará anunciou a contratação do técnico Léo Condé para a sequência de 2024. O treinador era um dos nomes cotados, mas foi o único que a diretoria abriu negociação, em um contato que durou um dia e meio. O Diário do Nordeste conta bastidores da escolha pelo novo comandante.

Na conversa junto ao departamento de futebol, a proposta foi mostrar um Ceará dominante e ofensivo. Condé acredita que o elenco pode desempenhar esse estilo de jogo, mas prepara um raio-x do plantel no momento para efetuar contratações para abertura da janela de transferência, no dia 10 de julho.

Legenda: Léo Condé foi campeão da Série B (2023), além dos campeonatos baiano, alagoano e maranhense Foto: arquivo / SVM

Com o objetivo de acesso, o perfil do comandante chamou atenção: atual campeão da Série B pelo Vitória-BA (2023), com passagens positivas pelo futebol nordestino (Sampaio Corrêa-MA e CRB-AL) e em ascensão no mercado, com temporadas consecutivas de sucesso em um ambiente competitivo.

Apesar do esquema tático mais escolhido (4-3-3), Condé ressaltou no diálogo que também se adapta às características do elenco e ao modelo do adversário. Assim, a aposta é que o novo comandante amplie o repertório de formações da equipe e extraia mais dos jogadores. Em uma projeção de crescimento, o staff dele entende que o clube oferece condições para o sucesso esportivo.

Legenda: Léo Condé conquistou a Série B de 2023 pelo Vitória-BA Foto: Victor Ferreira / Vitória-BA

Deste modo, Condé surge como o melhor nome disponível no mercado após a decisão de desligar o técnico Vagner Mancini. O último trabalho, no Vitória-BA, teve uma duração de cerca de 1 ano e três meses e mostrou um time que busca estritamente o resultado, sem dar “espetáculo”, mas que consiga competir em busca da pontuação necessária para uma reação na Série B.

O profissional de 46 anos chega acompanhado do auxiliar Renatinho e do preparador físico Diego Kami Mura. A chegada em Porangabuçu será domingo (30), com a estreia prevista para o confronto com o Santos, na próxima sexta-feira (5), às 19h, na Arena Castelão, pela 14ª rodada do torneio.