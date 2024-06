Vagner Mancini é demitido do Ceará após quatro jogos sem vitórias na Série B

Vagner Mancini não é mais o técnico do Ceará. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (26), após derrota para a Ponte Preta, pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão 2024. Este foi o quarto jogo seguido sem vitória na competição. O Diário do Nordeste apurou que a saída de Vagner Mancini foi uma decisão do próprio clube. Além de Mancini, deixam o Ceará o auxiliar técnico Régis Angeli, o preparador físico Lucas Itaberaba e o analista de desempenho Cláudio Andrade.

Segundo apuração do Diário do Nordeste, os nomes preferidos da diretoria são: Enderson Moreira, Léo Condé e Jair Ventura. Uma entrevista coletiva com o diretor de futebol Haroldo Martins e o executivo de futebol Lucas Drubscky foi marcada para esta quinta-feira (27). A expectativa é de que o novo nome seja anunciado nas próximas horas.

Mancini assumiu o Ceará na reta final da Série B de 2023 e somou 44 partidas no comando do Alvinegro de Porangabuçu, com 15 vitórias, 15 empates e 14 derrotas. O principal marco da passagem foi o título do Campeonato Cearense de 2024, sobre o rival Fortaleza.

Em nota, o Ceará agradeceu aos profissionais “pelo tempo dedicado ao clube e deseja sucesso na sequência de suas respectivas trajetórias”. O clube agora vai ao mercado em busca de um novo treinador para comandar o time.