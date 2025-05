Volante Dieguinho valoriza momento no Ceará e projeta duelo contra o Sport

O Ceará vive um momento positivo neste início de Campeonato Brasileiro da Série A. Após oito rodadas, o Vozão ocupa a sexta colocação na tabela, com 12 pontos conquistados e uma sequência de três jogos de invencibilidade. Um dos grandes destaques desta boa fase é o volante Dieguinho, que tem se consolidado como peça fundamental na equipe comandada por Léo Condé.

Segundo dados do oGol, o camisa 20 é o segundo jogador do elenco com mais minutos em campo na competição — são 710 minutos jogados, atrás apenas de Marlon. Além disso, integra o seleto grupo de cinco atletas que foram titulares em todas as partidas do Ceará no Brasileirão até aqui.

Vivendo grande fase, Dieguinho celebrou o momento e reforçou a força coletiva do elenco:

“Estou bem feliz com esse momento que venho vivendo aqui no Ceará, graças a Deus as coisas têm acontecido muito bem, o nosso time tem feito bons jogos e isso potencializa a todos. Vou seguir trabalhando forte juntamente com os meus companheiros para que a gente possa continuar fazendo bons jogos e mantendo esse bom momento”, afirmou o volante.

Números de Dieguinho

Os números confirmam sua relevância. De acordo com o Sofascore, Dieguinho tem o maior índice de passes certos do elenco na Série A, com 86% de aproveitamento. Ele também é o terceiro jogador com mais lançamentos certos por jogo, com uma média de 1,8 por partida.

No setor defensivo, o volante segue se destacando: é o líder em interceptações no time, com média de 1,4 por jogo; o quarto com mais desarmes, com 2,3 por partida; e figura no top-5 em cortes, com 2,1 cortes por jogo.

Com números sólidos e constância dentro de campo, Dieguinho estará à disposição para mais um compromisso importante neste sábado (17), quando o Ceará recebe o Sport na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 9ª rodada do Brasileirão. O atleta comentou sobre a preparação e projetou o confronto.

"Essa semana a preparação vem sendo um pouco mais curta porque jogamos na segunda e viajamos, mas estamos nos preparando muito bem para essa partida contra o Sport. Nós sabemos que não será uma partida fácil, mas como a gente sempre fala, jogando em casa temos que impor a nossa força e sempre buscar os três pontos que será muito importante pra gente”, concluiu.

Ceará e Sport se enfrentam neste sábado (17), às 16h, na Arena Castelão pela 9ª rodada da Série A.