Quatro anos de Vojvoda: Legado do argentino no Fortaleza | Jogada do Leão #16

Juan Pablo Vojvoda completou quatro anos no Fortaleza e já soma mais de 300 jogos pelo Tricolor de Aço. Durante esse período, conquistou três Campeonatos Cearenses, duas Copas do Nordeste, o segundo lugar na Sudamericana, terceiro lugar na Copa do Brasil e três oportunidades de disputar a Libertadores. O episódio vai analisar a trajetória e o que esperar do treinador argentino para o restante da temporada.

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, com a participação de Indira Thomaz, jornalista convidada, e Brenno Rebouças, narrador do Sistema Verdes Mares.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo YouTube do Jogada e no Spotify.

