Flamengo encerra preparação para encarar PSG; veja provável escalação

Rubro-Negro vai disputar a final contra o campeão da Champions League em busca do segundo título mundial

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 14:42)
Jogada
Legenda: Recuperado da lesão, Pedro deve começar a partida contra o PSG no banco de reservas
Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Flamengo e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta quarta-feira (17), em duelo válido pela final da Copa Intercontinental. Em confronto realizado no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, às 14h (horário de Brasília), o Rubro-Negro vai em busca do seu título mundial.

Tendo superado o Pachuca nas quartas de final do torneio, tendo se tornado o campeão do 'Derby das Américas', e vencido o Pyramids, do Egito, nas semifinais, o atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro conta com retorno de vez de Pedro, que chegou, inclusive, a jogar alguns minutos na partida anterior. Além disso, não terá desfalques para a final.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Everton Cebolinha e Bruno Henrique. 

 

