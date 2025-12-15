Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Marcelo Paz revela ter emprestado dinheiro ao Fortaleza e desabafa: 'esse é o mercenário?'

O CEO do Fortaleza deu rápida entrevista após a coletiva de apresentação de Thiago Carpini e desabafou sobre 2025

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 13:20)
Jogada
Legenda: O CEO do Fortaleza deu rápida entrevista após a coletiva de apresentação de Thiago Carpini e desabafou sobre 2025
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

CEO do Fortaleza, Marcelo Paz desabafou após a coletiva de apresentação de Thiago Carpini e revelou que emprestou dinheiro ao Fortaleza, que deu dinheiro ao Fortaleza, e que o clube pegou empréstimo com aval pessoal do nome dele.

"Eu tô fazendo um desabafo aqui. As pessoas falavam: 'O Marcelo é mercenário, quer vender o clube'. Eu emprestei dinheiro para o Fortaleza, eu dei dinheiro para o Fortaleza, o Fortaleza fez empréstimos com aval pessoal no meu nome algumas vezes. Se precisar que eu seja o último a receber salário, eu sou o último a receber salário", afirmou Marcelo Paz.


Além disso, o mandatário também revelou ter reduzido o seu salário duas vezes em 2025: a primeira vez durante a Série A, em agosto deste ano, e a segunda após a queda para a Série B. 

"Reduzi duas vezes: reduzi durante a Série A e reduzi agora de novo. Em agosto, a gente já vinha com alguma dificuldade, e eu disse: 'Vou dar o exemplo e vou reduzir parte do meu salário'. Algumas pessoas aqui sabiam disso e não falaram isso, porque só queriam falar para me criticar. Que mercenário é esse? Que emprestou, que deu dinheiro?", desabafou o CEO de futebol do Fortaleza.

Veja também

teaser image
Jogada

Fortaleza apresenta novo técnico Thiago Carpini nesta segunda-feira (15); acompanhe cobertura

teaser image
Jogada

‘Não foi por dinheiro’: Palermo detalha motivos para não seguir no Fortaleza

teaser image
Jogada

Ceará consegue duas e Fortaleza apenas uma das metas traçadas para 2025

teaser image
Jogada

Fortaleza vence Palmeiras, é campeão da Supercopa Capital Sub-17 e Fred conquista 1º título



Ainda em tom de desabafo, Paz lamentou as falas de parte da torcida e de outras pessoas que, segundo ele, o perseguiam dentro do clube.

"Essas coisas magoam, porque são ditas com maldade, são ditas sem embasamento, são ditas para ferir, e eu sou um ser humano. Eu tenho 11 anos de dedicação a esse clube, com uma grande história construída ao lado de muita gente, e um ano ruim eu acho que não define. Então tudo isso passou por esse processo, mas estamos aqui, firmes, democráticos, de coração aberto, prontos para trabalhar, querendo o melhor para o Fortaleza e, diariamente, trabalhando", finalizou Paz. 

Assuntos Relacionados
Foto de Marcelo Paz

Jogada

Marcelo Paz revela ter emprestado dinheiro ao Fortaleza e desabafa: 'esse é o mercenário?'

O CEO do Fortaleza deu rápida entrevista após a coletiva de apresentação de Thiago Carpini e desabafou sobre 2025

Samir de Carvalho* Há 1 hora

Jogada

Fortaleza apresenta novo técnico Thiago Carpini nesta segunda-feira (15); acompanhe cobertura

Carpini terá contrato até dezembro de 2026

Redação 15 de Dezembro de 2025
Foto de Daniel Mazerochi e Pablo Nascimento

Jogada

Sampaio Corrêa anuncia a contratação de dois jogadores ex-Ceará

Crias da base do Vovô, Pablo Nascimento e Daniel Mazerochi irão reforçar a Bolívia Querida em 2026

Samir de Carvalho* 15 de Dezembro de 2025

Jogada

Vasco vence Fluminense nos pênaltis e enfrenta Corinthians na final da Copa do Brasil

Cruzmaltino conquista vaga nos pênaltis no Maracanã

Vladimir Marques 14 de Dezembro de 2025

Jogada

Copinha 2026 tem tabela divulgada: Veja datas dos jogos de Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá

Copa São Paulo de Junior 2026 começa em 2 de janeiro

Vladimir Marques 14 de Dezembro de 2025

Jogada

Corinthians vence Cruzeiro nos pênaltis e é finalista da Copa do Brasil

Timão chega em sua 8ª final da competição nacional

Vladimir Marques 14 de Dezembro de 2025