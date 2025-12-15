Marcelo Paz revela ter emprestado dinheiro ao Fortaleza e desabafa: 'esse é o mercenário?'

CEO do Fortaleza, Marcelo Paz desabafou após a coletiva de apresentação de Thiago Carpini e revelou que emprestou dinheiro ao Fortaleza, que deu dinheiro ao Fortaleza, e que o clube pegou empréstimo com aval pessoal do nome dele.





"Eu tô fazendo um desabafo aqui. As pessoas falavam: 'O Marcelo é mercenário, quer vender o clube'. Eu emprestei dinheiro para o Fortaleza, eu dei dinheiro para o Fortaleza, o Fortaleza fez empréstimos com aval pessoal no meu nome algumas vezes. Se precisar que eu seja o último a receber salário, eu sou o último a receber salário", afirmou Marcelo Paz.

Além disso, o mandatário também revelou tera primeira vez durante a Série A, em agosto deste ano, e a segunda após a queda para a Série B."Reduzi duas vezes: reduzi durante a Série A e reduzi agora de novo. Em agosto, a gente já vinha com alguma dificuldade, e eu disse: 'Vou dar o exemplo e vou reduzir parte do meu salário'. Algumas pessoas aqui sabiam disso e não falaram isso, porque só queriam falar para me criticar. Que mercenário é esse? Que emprestou, que deu dinheiro?", desabafou o CEO de futebol do Fortaleza.Ainda em tom de desabafo, Paz lamentou as falas de parte da torcida e de outras pessoas que, segundo ele, o perseguiam dentro do clube.

"Essas coisas magoam, porque são ditas com maldade, são ditas sem embasamento, são ditas para ferir, e eu sou um ser humano. Eu tenho 11 anos de dedicação a esse clube, com uma grande história construída ao lado de muita gente, e um ano ruim eu acho que não define. Então tudo isso passou por esse processo, mas estamos aqui, firmes, democráticos, de coração aberto, prontos para trabalhar, querendo o melhor para o Fortaleza e, diariamente, trabalhando", finalizou Paz.



