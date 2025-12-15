Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza apresenta novo técnico Thiago Carpini nesta segunda-feira (15); acompanhe cobertura

Carpini terá contrato até dezembro de 2026

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:15)
Jogada
Legenda: Thiago Carpini terá contato até dezembro de 2026
Foto: Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

O Fortaleza apresenta na manhã desta segunda-feira (15), o treinador Thiago Carpini. Anunciado na última quinta-feira (11), Carpini terá contrato até dezembro de 2026. Junto dele, chegam os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero.

ACOMPANHE AO VIVO:

Jogada

Fortaleza apresenta novo técnico Thiago Carpini nesta segunda-feira (15); acompanhe cobertura

Carpini terá contrato até dezembro de 2026

Redação Há 16 minutos
Foto de Daniel Mazerochi e Pablo Nascimento

Jogada

Sampaio Corrêa anuncia a contratação de dois jogadores ex-Ceará

Crias da base do Vovô, Pablo Nascimento e Daniel Mazerochi irão reforçar a Bolívia Querida em 2026

Samir de Carvalho* Há 18 minutos

Jogada

Vasco vence Fluminense nos pênaltis e enfrenta Corinthians na final da Copa do Brasil

Cruzmaltino conquista vaga nos pênaltis no Maracanã

Vladimir Marques 14 de Dezembro de 2025

Jogada

Copinha 2026 tem tabela divulgada: Veja datas dos jogos de Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá

Copa São Paulo de Junior 2026 começa em 2 de janeiro

Vladimir Marques 14 de Dezembro de 2025

Jogada

Corinthians vence Cruzeiro nos pênaltis e é finalista da Copa do Brasil

Timão chega em sua 8ª final da competição nacional

Vladimir Marques 14 de Dezembro de 2025

Jogada

Com apoio da torcida, Ceará vence Flamengo pela Superliga B Feminina

Com seis pontos, Vozão tem duas vitórias e ocupa a 3ª colocação

Redação 14 de Dezembro de 2025