Fortaleza apresenta novo técnico Thiago Carpini nesta segunda-feira (15); acompanhe cobertura
Carpini terá contrato até dezembro de 2026
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:15)
O Fortaleza apresenta na manhã desta segunda-feira (15), o treinador Thiago Carpini. Anunciado na última quinta-feira (11), Carpini terá contrato até dezembro de 2026. Junto dele, chegam os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero.
ACOMPANHE AO VIVO: