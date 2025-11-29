Palmeiras x Flamengo na final da Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (29) na final da Libertadores, em partida válida pela decisão da competição. O jogo será às 18h (horário de Brasília), no estádio Monumental U, em Lima (PER). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

Esta será a sétima vez consecutiva que a Libertadores será decidida em final com jogo único. Curiosamente, em todas as outras seis edições, uma equipe brasileira ficou com o título. Como se trata de uma final entre brasileiros, teremos mais um time do Brasil.

Além disso, trata-se de uma reedição da final da Libertadores de 2021, vencida pelo Palmeiras na prorrogação. Os flamenguistas encaram o jogo deste sábado, portanto, como uma oportunidade para se vingar do adversário paulista, o Palmeiras.

Se os palmeirenses querem lembrar de 2021, os flamenguistas, por outro lado, preferem recordar a final de 2019, quando o Flamengo superou o River Plate neste mesmo estádio, o Monumental, no Peru, daquela vez com brilho do centroavante Gabigol.

Legenda: Palmeiras x Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

CAMPANHAS DE PALMEIRAS E FLAMENGO NA LIBERTADORES

O Palmeiras liderou o Grupo G da fase de grupos, tendo inclusive 100% de aproveitamento, com seis vitórias em seis jogos. A equipe superou, na ida e na volta, o Cerro Porteño, do Paraguai, o Bolívar, da Bolívia, e o Sporting Cristal, do Peru.

Nas oitavas de final, a equipe eliminou o Universitario, do Peru, por 4 a 0 no placar agregado, superou o River Plate nas quartas, por 5 a 2 no agregado, e alcançou uma virada histórica sobre a LDU na semifinal, por 4 a 3 no placar agregado.

Já o Flamengo ficou na segunda colocação do Grupo C, mesma pontuação do terceiro colocado, Central Córdoba, e do líder, a LDU. Foram três vitórias [Deportivo Táchira (F), LDU (C) e Deportivo Táchira (C)], dois empates [LDU (F) e Central Córdoba (F)] e uma derrota [Central Córdoba (C)].

Em confronto brasileiro nas oitavas de final, desbancou o Internacional por 3 a 0, no agregado, venceu o Estudiantes nos pênaltis, após empate no agregado, nas quartas, e bateu o argentino Racing nas semifinais, por apenas 1 a 0 no agregado.

Legenda: Palmeiras x Flamengo Foto: Adriano Fontes/Flamengo

QUANTAS LIBERTADORES TÊM PALMEIRAS E FLAMENGO?

O Palmeiras é atualmente tricampeão da Libertadores, tendo conquistado três títulos da mais importante competição do futebol sul-americano. As conquistas foram em 1999, sobre o Deportivo Cali, 2020, sobre o Santos, e 2021, sobre o Flamengo.

A equipe paulista também acumula em sua história três vice-campeonatos da Libertadores, com a equipe perdendo na final. Isso aconteceu em 1961, contra o Peñarol, em 1968, contra o Estudiantes, e em 2000, contra o Boca Juniors.

O Flamengo também é tricampeão da Libertadores, somando três conquistas da competição ao longo de sua história. Os títulos aconteceram em 1981, sobre o Cobreloa, em 2019, sobre o River Plate, e em 2022, sobre o Athletico-PR.

Por outro lado, a equipe só foi vice-campeã da Libertadores em uma única oportunidade, justamente na já referida final de 2021, que colocou frente a frente Palmeiras e Flamengo. O jogo foi marcado por falha de Andreas Pereira, à época no Flamengo, e gol de Deyverson.

HISTÓRICO DE PALMEIRAS X FLAMENGO

Ao todo, Palmeiras e Flamengo já se enfrentaram em 133 partidas, conforme levantamento publicado pelo próprio time paulista. São 49 vitórias do Palmeiras, 46 vitórias do Flamengo e 38 partidas que terminaram empatadas entre as duas equipes.

ONDE ASSISTIR

Globo

GE TV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan e Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque.

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Carrascal e Bruno Henrique.

PALMEIRAS X FLAMENGO | FICHA TÉCNICA