O Ceará anunciou na manhã desta quarta-feira (26), a saída de Vagner Mancini do seu comando técnico. Agora, resta para a diretoria Alvinegra entrar no mercado na busca de um novo nome para comandar o time na Série B.

Velhos conhecidos do mercado nacional estão disponíveis. Segundo apuração do Diário do Nordeste, os nomes preferidos da diretoria são: Enderson Moreira, Léo Condé e Jair Ventura. Listamos abaixo algumas opções que podem aparecer em Porangabuçu. Vote no seu preferido: