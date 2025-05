Flamengo x LDU Quito: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e LDU de Quito se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), em confronto decisivo pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Na terceira colocação do Grupo C com 5 pontos, o Rubro-Negro entra em campo pressionado pela necessidade da vitória para seguir com chances de classificação. A equipe carioca acumula uma vitória, dois empates e uma derrota na competição até aqui.

Do outro lado, a LDU aparece na vice-liderança da chave com 8 pontos, também com uma campanha de uma vitória, dois empates e uma derrota, mas com vantagem nos critérios de desempate.

Onde assistir

ESPN (TV fechada)

Disney+ (Streaming)

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Perreira e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Michael (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

LDU

Gonzalo Valle; Daniel De La Cruz, Darío Aimar, Gian Franco Allala e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Kevin Minda e Melvin Diaz; Fernando Cornejo, Lisandro Alzugaray e Alex Arce. Técnico: Pablo Sánchez.

Arbitragem

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Miguel Roldan e Mary Blanco (Ambos da Colômbia)

VAR: Heider Castro (COL)