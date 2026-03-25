Ceará x ABC na Copa do Nordeste: veja onde assistir, horário e escalações

Ceará e ABC se enfrentam nesta quarta-feira (25) na Copa do Nordeste 2026, em partida válida pela primeira rodada do Nordestão. O jogo será às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

As duas equipes começam a trajetória no Nordestão, que mudou de formato e de período para a temporada 2026. Este será o primeiro de cinco jogos que as equipes farão nesta primeira fase da competição regional, buscando a classificação.

Mandante, o Ceará busca recuperar a confiança do torcedor, que vaiou o time após o empate em 1 a 1 com o São Bernardo na estreia da Série B. Já o ABC quer superar a perda do título do Campeonato Potiguar, no último fim de semana.

ONDE ASSISTIR

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COMO CHEGAM OS TIMES

O Ceará não deve ter novos desfalques para a partida desta quarta-feira (25). Seguem no departamento médico o zagueiro Ronald Carvalho, o meio-campista Dieguinho e o atacante Pedro Henrique. Alex Silva, com desgaste físico, é dúvida para o jogo.

Apesar disso, a tendência é que o técnico Mozart faça mudanças no time titular, diante da sequência grande de partidas e o foco na Série B do Brasileirão 2026. Por isso, jogadores reservas podem ganhar oportunidade contra o ABC.

Legenda: Reforços para 2026, Alano e Matheusinho brigam por espaço entre os titulares Foto: Fabiane de Paula / SVM

Do lado da equipe potiguar, a principal mudança é na área técnica. Após perder o título estadual no Rio Grande do Norte, o ABC decidiu por demitir o então técnico Marcelo Chamusca, que inclusive já foi treinador do Ceará entre 2017 e 2018.

Waguinho Dias deve ser o novo técnico da equipe potiguar, mas ainda não deve estar à beira do gramado na partida contra o Ceará, na Arena Castelão. O auxiliar técnico Gilmar Oliveira deve comandar o time e levar a campo uma escalação semelhante ao último jogo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Eder, Gilmar e Sánchez; Richardson, Zanocelo e Alano; Melk, Matheusinho e Lucca. Técnico: Mozart.

ABC: Matheus Alves; Lucas Marques, Fabão, Wellington Carvalho e Jefferson; Edson, Randerson e Bruno Leite; Thiaguinho, João Diogo e Igor Bahia. Técnico: Gilmar Oliveira (interino).

CEARÁ X ABC | FICHA TÉCNICA