Neymar é adicionado à Seleção Brasileira no EA FC

O atacante Neymar foi adicionado ao elenco da Seleção Brasileira no game EA FC, antes denominado de FIFA, desenvolvido pela Electronic Arts. A chegada do atleta de 34 anos é parte de uma atualização do jogo, que recebeu novas incorporações por conta da Copa do Mundo.

O atleta assume a camisa 10 do Brasil e tem rating (nota de potencial) de 83. Assim, é possível utilizá-lo no espaço de amistosos, torneios com a Seleção Brasileira e também Modo Carreira, contratando o jogador como "agente livre", uma vez que os times da Série A do Brasileiro, a exemplo do Santos, não são parte do EA FC.

Versátil, Neymar pode atuar em quatro funções: MC, ME, PE e ATA. Com capacidade máxima de drible e chute de pé errado (5/5), o atleta tem cinco estilos de jogo, sendo um premium, que é domínio. Os demais são passe incisivo, condução ágil e ilusionista. A expectativa é de que uma carta seja adicionada também no Ultimate Team, modo online.

O astro estava ausente do game desde a temporada de 2025, quando se transferiu para o Santos. Na época, fãs do video game ficaram decepcionados por não poder mais escalar o atacante, o que aumentou o debate entre os torcedores brasileiros por uma nova parceria da Electronic Arts com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para possibilitar o retorno da Série A do Brasileiro, fora do game desde 2019, e da Seleção Brasileira, que retornou justamente em 2026.