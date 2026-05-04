EA FC anuncia retorno da Seleção Brasileira ao game

A Seleção Brasileira está de volta ao game EA FC, antes denominado de FIFA, a maior franquia de futebol virtual do mundo. O retorno foi anunciado neste domingo (3) pela desenvolvedora Electronic Arts (EA) junto da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em parceria que vai render mais experiências durante o produto eletrônico já em 2026.

A data da incorporação da equipe ainda não foi divulgada. Apesar disso, um vídeo com lances de alguns nomes, como o zagueiro Marquinhos e o atacante Vini Jr, foi exibido.

A ausência do Brasil era uma queixa antiga da comunidade. Por um imbróglio jurídico junto da CBF, a EA escolheu retirar o time canarinho, que deixou de fazer parte em 2023.

O EA FC conta com mais de 20 mil atletas em 750 clubes e seleções, além de mais de 120 estádios e 35 ligas. A parceria com a CBF aumentou a esperança da incorporação também da Série A do Brasileiro com os jogadores licenciados - o torneio foi removido do game em 2019.