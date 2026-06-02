Adversário do Fortaleza, Vitória tem nove atletas com passagem no futebol cearense; veja

O título da Copa do Nordeste de 2026 começa a ser definido nesta terça-feira (2), com o confronto entre Fortaleza x Vitória-BA, às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de ida. E o time baiano chega para a decisão com elenco repleto de jogadores que passaram pelo futebol cearense.

Ao todo, nove atletas já atuaram em solo alencarino. E boa parte chegou na última temporada, a exemplo do atacante Marinho, que encerrou vínculo no Fortaleza e se transferiu para o Vitória-BA.

Os nomes são: os volantes Emanuel Martínez, Ronald, Dudu e Caíque, além dos atacantes Marinho, Renê, Osvaldo, Erick e Renato Kayzer. Da lista, a expectativa é de que quatro estejam de titulares.

A provável escalação do Vitória-BA, no esquema 4-3-3, tem em campo: Lucas Arcanjo; Edenílson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê.

Jogadores do Vitória-BA com passagem pelo futebol cearense