Messi, Cristiano Ronaldo, Ochoa e um recorde inédito na Copa do Mundo; veja

A Copa do Mundo de 2026 vai ser histórica por muitos fatores, como a presença de 48 seleções, mas também marca um novo recorde para um trio de atletas: Lionel Messi, Ochoa e Cristiano Ronaldo disputam o 6º Mundial da história, a maior longevidade na competição em todos os tempos.

O Mundo é uma Copa, seção do Diário do Nordeste que conta curiosidades dos envolvidos na disputa do Mundial de 2026, detalha essa situação no 7º episódio do quadro.

Novo recorde

Muitos jogadores se tornam lendas em Mundiais. O primeiro foi em 1930 e desde então marcas são construídas, mitos são definidos e nomes se eternizam. No fim, é o sonho de todo jogador de futebol: a honra de participar de uma Copa do Mundo.

Por isso, esse texto fala apenas de grandeza. Em 2026, Cristiano Ronaldo, Messi e Ochoa vão participar do 6º mundial cada um. Desde 2006, estiveram em todos os torneios.

São 20 anos entre os melhores dos melhores. Cada um, à sua própria maneira, no seu próprio dom: o gênio, a máquina e a fénix.

A criança de Rosário com problemas para crescer se tornou gigante. “La Pulga” é formada inteiramente por talento. Maior que Maradona, ganhou tudo, inclusive a Copa. Zerou o game, mas está ali. Aos 38 anos, o futebol já deu tudo, mas o astro não para. E essa é a essência: ganhar o Mundial eterniza o ET, querer jogar o faz humano.

Legenda: Lionel Messi foi campeão da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina Foto: AFP

Da Ilha da Madeira, a obsessão. Devorador de recordes, títulos e taças, CR7 não foi tratado como craque no início. Cada pedaço do império foi construído. Já é o maior em quase tudo, mas segue lutando, se emocionando. Aos 41 anos, corre como ainda tivesse algo a provar. É o homem que superou todos os limites do corpo para ser eterno.

Legenda: O atacante português Cristiano Ronaldo está próximo de atingir a marca de 1.000 gols oficiais na carreira Foto: AFP

Por fim, um mexicano. Ochoa nunca precisou ser o melhor goleiro do mundo para ser inesquecível. Na verdade, bastou aparecer quando o México mais precisava. De quatro em quatro anos, ele ressurge. E tudo aqui é emblemático: o uniforme, o cabelo, a presença, o espírito. Aos 40 anos, também está na história. Não por títulos, mas por nunca desistir deles. E fazer isso por duas décadas também é uma forma de eternidade.

São três histórias completamente diferentes, mas unidas por algo raríssimo: a capacidade de sobreviver ao tempo. Quando a bola rolar, o mundo vai se despedir de uma era.