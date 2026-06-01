João Ricardo desabafa sobre período de lesões e mira título do Fortaleza diante do Vitória

Goleiro do Fortaleza, João Ricardo retornou à titularidade do Tricolor há pouco tempo. Depois de passar por uma série de lesões, o jogador emendou uma sequência de três partidas defendendo a meta da equipe comandada por Carpini. Agora, ele se prepara para mais uma final com o Leão do Pici. Dessa vez, diante do Vitória, em duas partidas pela Copa do Nordeste.

"A gente sabe do elenco do Vitória, time de Série A, um elenco mais robusto que o nosso. Mas eles tambem tem uma viagem longa, estão sofrendo com logística que nem a gente. Então, acho que se montarmos uma boa estratégia, nos defendermos bem, conseguir levar uma vantagem para o jogo... Temos condições de chegar lá e surpreender o Vitória.

O favotismo é todo do Vitória, é indiscutível. Mas a gente não está desacreditado, tivemos superação em jogos também. Então, vamos fazer de tudo para buscar esse título para a gente.

O Fortaleza volta a campo nesta terça-feira (2), quando enfrenta o time baiano no primeiro jogo da final da competição regional. O duelo terá início às 21h (de Brasília), na Arena Castelão.