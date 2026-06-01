Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (1º)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (1º) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (1º)

AMISTOSO INTERNACIONAL

14h | Noruega x Suécia | Sportv

14h30 | Turquia x Macedônia do Norte | ESPN 3 e Disney+

15h45 | Áustria x Tunísia | ESPN 4 e Disney+

20h | Colômbia x Costa Rica | Sportv

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)