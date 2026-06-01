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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (1º)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 1º de junho de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 09:15)
Jogada
Legenda: Ponte Preta recebe o Botafogo-SP nesta segunda-feira (1º), no Moisés Lucarelli, pela Série B
Foto: Marcos Ribolli/PontePress

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (1º) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA-FEIRA (1º)

AMISTOSO INTERNACIONAL

  • 14h | Noruega x Suécia | Sportv
  • 14h30 | Turquia x Macedônia do Norte | ESPN 3 e Disney+
  • 15h45 | Áustria x Tunísia | ESPN 4 e Disney+
  • 20h | Colômbia x Costa Rica | Sportv

CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)

  • 19h | Ponte Preta x Botafogo-SP | ESPN e Disney+
Ponte Preta

Jogada

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