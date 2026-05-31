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Vini Jr celebra vitória do Brasil no Maracanã e exalta Neymar: 'Nosso ídolo'

Equipe goleou o Panamá por 6 a 2 em amistoso antes da Copa do Mundo

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:08)
Jogada
Legenda: Vini Jr, jogador do Brasil.
Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Autor no primeiro gol do Brasil na goleada por 6 a 2 em cima do Panamá, Vini Junior celebrou o trabalho em grupo. O jogador também destacou a luta de Neymar, ainda lesionado, para voltar a atuar pela Seleção. Além disso, destacou a presença dos mais de 72 mil torcedores no Maracanã. As equipes se enfrentaram neste domingo (31). 

"O Ney é nosso ídolo. Todo mundo muito feliz de poder jogar com ele. É uma geração muito nova, onde o Ney foi o ídolo de muitos deles. Poder compartilhar o dia a dia novamente com ele é muito bom. Ele batalhou muito para poder voltar a jogar com a gente, fez de tudo", afirmou o atleta em entrevista para a Globo após o jogo.

"Voltou a jogar no Brasil com o nosso povo, para poder estar mais perto de todos eles. E junto com ele, com o restante do elenco, vamos fazer uma excelente Copa do Mundo e mudar nossa história", completou.

O camisa 7 abriu o placar no primeiro minuto da partida. No intervalo, quando o Brasil vencia por 2 a 1, Ancelotti mudou praticamente todo o time. Vini falou dos testes realizados pelo técnico e celebrou voltar a marcar no Maracanã, casa onde jogou por tantos anos quando defendia o Flamengo. Ele deixou o clube em 2018, ao ser negociado para o Real Madrid.

"Acredito que os dois times que entraram foram muito bem. O que o mister pediu, conseguimos colocar em prática. Ganhar em casa, no Maracanã, poder voltar aqui depois de muito tempo. Voltar a marcar aqui é sempre especial, jogar ao lado da nossa torcida, da minha família. Que seja uma energia positiva para a Copa do Mundo", finalizou.

A Seleção volta a campo no sábado (6), quando enfrenta o Egito no último amistoso pré-Copa do Mundo. O duelo será às 19h (de Brasília). O duelo será no Estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, EUA.

O Brasil integra o Grupo C da Copa do Mundo junto com Marrocos, Escócia e Haiti. A seleção estreia diante dos Marroquinos no dia 13 de junho. O duelo será às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, já nos Estados Unidos.

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