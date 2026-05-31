Ceará sofre virada do Operário-PR, tem dois expulsos e é vaiado no Castelão
Alvinegro foi derrotado por 2 a 1
O Ceará foi derrotado, de virada, pelo Operário-PR neste domingo (31). As equipes se enfrentaram na Arena Castelão esvaziada, com apenas quatro mil torcedores que vaiaram os anfitriões. Melk abriu o placar para o Alvinegro no primeiro tempo, enquanto Boschilia e Feliciano fizeram para os visitantes na última etapa. Fernandinho e Lucas Lima ainda foram expulsos. Com o resultado, o Vovô de Mozart cai para a 13ª posição na tabela, com 13 pontos somados.
Próximo desafio
O Ceará volta a campo somente no dia 10 de junho, quarta-feira, quando enfrenta o Avaí. O duelo será no Estádio Presidente Vargas, às 20h (de Brasília), pela Série B.
Como foi o jogo?
O Ceará teve boas jogadas nos minutos iniciais, com Fernandinho e João Gabriel. O Operário respondeu após aproveitar erro da defesa do Vovô. Pablo ficou com a bola e chutou forte, mas Luizão desviou para fora. O Fantasma teve nova chance com Vinícius Diniz, que chutou pra longe.
Apesar de segurar a posse de bola, o Operário deixou o Ceará levar perigo. Primeiro com Matheus Araújo, que estava impedido. Depois, em bela troca de passes do Vovô, Melk recebeu a bola e passou para Wendel Silva, que chutou em cima do goleiro. Foi uma grande chance perdida pela equipe de Mozart.
Em seguida, Araújo chegou pela direita e fez cruzamento perigosos, mas Cuenú tirou. O Vovõ ainda levou perigo com Melk e Diego, que não converteram. Mas não demorou para o Vovô abrir o placar. Do meio do campo, Júlio Cesar deu um chutão direto para o camisa 40, que dominou e deixou o dele no Castelão.
Fernandinho ainda teve outra boa oportunidade pelo Ceará, mas desperdiçou. O Fantasma respondeu em lance de Vinicius Diniz, que mandou por cima da trave. Assim, o Vovô foi para o intervalo com vantagem de 1 a 0 no placar.
O segundo tempo iniciou com pressão do Vovô em jogada de Matheus Araújo. O adversário respondeu com Pablo, mas arbitragem marcou impedimento do ataque. Em seguida, Matheus Trindade foi derrubado na entrada da área, e a arbitragem marcou falta. Boschilia cobrou e deixou tudo igual no Castelão aos oito minutos.
Pouco depois, o Fantasma virou o marcador com Feliciano. O lateral recebeu a bola na esquerda, avançou e finalizou forte aos 13 minutos. Em seguida, o Ceará perdeu Fernandinho, expulso após o segundo amarelo. Melk chegou com perigo, mas Vagner fez boa defesa. Mozart fez mudanças, principalmente para ter mais controle no meio-campo.
Com um a menos, o Alvinegro viu em Melk as melhores oportunidades. O camisa 40 cobrou falta e mandou direto no gol, mas viu o goleiro adversário fazer a defesa. Em novo lance, finalizou e a bola foi por cima da trave. Diego e Enzo Lodovico também tentaram e não converteram.
Nos acréscimos, a equipe ainda perdeu Lucas Lima, também expulso. Assim, o grupo foi derrotado e deixou o campo sob vaias da torcida. Esta foi apenas a segunda vitória do Fantasma fora de casa na Série B.