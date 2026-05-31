CBF define números de jogadores da seleção na Copa; Neymar será o 10

A numeração dos 26 jogadores da equipe foi anunciada neste sábado (30)

Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 12:19)
Legenda: Neymar será o camisa 10, mesmo sendo reserva
A CBF anunciou, neste sábado (30), a numeração dos jogadores da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Neymar, reserva da equipe, vestirá a camisa 10.

O atacante assumiu o número que utilizou nas três Copas do Mundo que disputou, mesmo que esteja se recuperando de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita.

Assim, Neymar iguala o recorde de Pelé, que também foi 10 em quatro Copas do Mundo pela seleção.

Neymar garantido

Ancelotti informou, em entrevista coletiva nesse sábado, que vai continuar com o atleta no grupo, ainda que Neymar tenha previsão de recuperação em apenas duas ou três semanas. A estreia da seleção na Copa do Mundo será no dia 13 de junho, contra o Marrocos.

Entre os titulares, Vini Júnior segue com a camisa 7 e Raphinha com a 11, enquanto Matheus Cunha vestirá a 9. Endrick está com a 19.

