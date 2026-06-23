CBF veta camisa vermelha de goleiro para Brasil x Escócia e FIFA faz alteração; Entenda

Mudança de última hora no uniforme de goleiros da Seleção Brasileira para o jogo contra o Escócia, nesta quarta-feira (22), pela 2ª rodada da Copa do Mundo: sai o vermelho, entra o verde.

A mudança foi solicitada pelo presidente da CBF, Samir Xaud e a FIFA atendeu o pedido. Segundo Xaud, ele quis evitar conotações políticas pela cor do uniforme dos goleiros.

Desde que assumiu a presidência, Samir Xaud tem procurado se afastar de qualquer tema que possa gerar interpretações políticas envolvendo a Seleção Brasileira.

"Solicitei porque foi algo que já falamos lá atrás. Vamos privilegiar as cores da bandeira do Brasil. É algo que de princípio nós já barramos, porque eu sei da nossa identidade e da nossa cultura como torcedores. Sempre falei dessa questão do patriotismo: independentemente de lado político, não estamos aqui para fazer política em cima do futebol", justificou o presidente da CBF, em entrevista à ESPN.

Legenda: Mudança de uniformes de goleiro da Seleção: sai o vermelho, entra o verde Foto: Reprodução / FIFA

Inicialmente, a Fifa tinha divulgado a camisa vermelha para os goleiros, já que a peça com a devida por faz parte das opções oficiais disponibilizadas pela fornecedora de material esportivo.

Pelo regulamento, é permitido a mudança caso as federações nacionais solicitem.