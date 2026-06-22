Fortaleza x Palmeiras: veja datas e horários dos jogos pela Copa do Brasil

CBF divulgou tabelha detalhada do torneio nesta segunda-feira (22)

Escrito por Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
22 de Junho de 2026 - 19:59 (Atualizado às 20:11)
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Legenda: Fortaleza já enfrentou o palmeiras na Copa do Brasil em 2023
Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC
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Os dois jogos entre Fortaleza e Palmeiras, válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil, tiveram datas e horários definidos nesta segunda-feira (22). As partidas vão ocorrer nos dias 2 e 5 de agosto, um domingo e uma quarta-feira, respectivamente.

A partida de ida vai ocorrer no Allianz Parque, casa do Palmeiras, às 16h. Já o jogo de volta está marcado para o Castelão, às 21h30min. Em jogo está uma vaga nas quartas de final e R$ 4 milhões de premiação.

Será a segunda vez que o Leão encara o Verdão na Copa do Brasil. Em 2023, também nas oitavas de final, os dois clubes se enfrentaram e o Palmeiras eliminou o Fortaleza. No jogo de ida, o time paulista venceu por 3 a 0 e na volta o Tricolor ganhou por 1 a 0.

Tabela

Copa do Brasil - Oitavas de final

02/08 (dom) - Palmeiras x Fortaleza - 16h, Allianz Parque

05/08 (qua) - Fortaleza x Palmeiras - 21h30, Castelão

 
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