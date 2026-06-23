Fortaleza deve fazer no máximo 3 contratações na janela

Tricolor do Pici disputa a Série B do Brasileiro

Escrito por Crisneive Silveira e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
23 de Junho de 2026 - 21:53
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Legenda: Treinamento do Fortaleza.
Foto: Victor Alves/Fortaleza EC
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Depois de acertar com Pedro Henrique, o Fortaleza tem o objetivo de trazer mais um centroavante. O nome mais forte é o de Tiquinho Soares. Mais algum reforço pode chegar, mas isso vai depender dos atletas que ainda podem deixar o clube. O Tricolor do Pici foca em negociar atletas que não estão fora dos planos. A equipe comanda por Thiago Carpini disputa a Série B do Brasileiro no restante da temporada. 

Pedro Henrique estava livre no mercado e acertou com o Leão do Pici. O jogador de 35 anos deve ser anunciado pelo novo clube em alguns dias. Com a camisa do Ceará, ele atuou em 60 partidas, marcou 10 gols e deu seis assistências. O outro reforço que pode chegar não necessariamente será para o ataque.  

A janela de transferências abre no dia 20 de julho. O próximo jogo do Fortaleza será no domingo (28), a partir das 18h30 (de Brasília), contra o Sport, na Arena Castelão. A equipe está em oitavo na tabela, com 22 pontos somados.

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