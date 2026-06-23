Raphinha após lesão na Copa: “Vou fazer tudo para voltar”

Expectativa é de que o jogador se recupere até as oitavas da competição

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
23 de Junho de 2026 - 21:09 (Atualizado às 21:26)
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Legenda: Raphinha, jogador da Seleção Brasileira.
Foto: Rafael Ribeiro e Nelson Terme/CBF
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Atacante da Seleção Brasileira, Raphinha se manifestou pela primeira vez após ser diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita. Em texto publicado nas redes sociais nesta terça-feira (23), o jogador destacou que vai fazer o possível para voltar a ficar disponível para a Copa do Mundo.

"Escolhi essa foto primeiro porque ela me lembra de onde tudo começou. O menino que sonhava em vestir a camisa da Seleção Brasileira continua aqui. Com os mesmos sonhos, a mesma gratidão e a mesma vontade de representar o nosso país.

Eu amo o futebol, amo o que faço e amo vestir a camisa da Seleção Brasileira. Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível.

Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro. Sigo firme."

Raphinha sentiu dor no local e deixou o campo ainda no primeiro tempo da partida contra o Haiti, nesta sexta-feira (19). O lance ocorreu aos 38 minutos após uma arrancada. O atleta do Barcelona logo pediu para ser substituído. 

A Fifa não permite mais substituições nos elencos das seleções. Isso só poderia ocorrer até um dia antes da estreia no Mundial. Para o setor, Ancelotti tem Rayan, Endrick e Luiz Henrique disponíveis. A previsão é de que o atleta possa retornar nas oitavas de final da competição.

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