Raphinha após lesão na Copa: “Vou fazer tudo para voltar”

Atacante da Seleção Brasileira, Raphinha se manifestou pela primeira vez após ser diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita. Em texto publicado nas redes sociais nesta terça-feira (23), o jogador destacou que vai fazer o possível para voltar a ficar disponível para a Copa do Mundo.

"Escolhi essa foto primeiro porque ela me lembra de onde tudo começou. O menino que sonhava em vestir a camisa da Seleção Brasileira continua aqui. Com os mesmos sonhos, a mesma gratidão e a mesma vontade de representar o nosso país.

Eu amo o futebol, amo o que faço e amo vestir a camisa da Seleção Brasileira. Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível.

Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro. Sigo firme."

Raphinha sentiu dor no local e deixou o campo ainda no primeiro tempo da partida contra o Haiti, nesta sexta-feira (19). O lance ocorreu aos 38 minutos após uma arrancada. O atleta do Barcelona logo pediu para ser substituído.

A Fifa não permite mais substituições nos elencos das seleções. Isso só poderia ocorrer até um dia antes da estreia no Mundial. Para o setor, Ancelotti tem Rayan, Endrick e Luiz Henrique disponíveis. A previsão é de que o atleta possa retornar nas oitavas de final da competição.