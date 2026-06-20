CBF confirma lesão de Raphinha após atacante deixar campo com dores em Brasil x Haiti

Ainda sem Neymar, a Seleção Brasileira terá outro desfalque importante para os próximos dias da Copa do Mundo. O atacante Raphinha foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita após passar por exames neste sábado (20). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu nota sobre o tema, mas não deu previsão de retorno.

"O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível", afirmou a entidade em nota.

Raphinha sentiu dor no local e deixou o campo ainda no primeiro tempo da partida contra o Haiti, nesta sexta-feira (19). O lance ocorreu aos 38 mibutos após uma arrancada. O atleta do Barcelona logo pediu para ser substituído.

A Fifa não permite mais substituições nos elencos das seleções. Isso só poderia ocorrer até um dia antes da estreia no Mundial. Para o setor, Ancelotti tem Rayan, Endrick e Luiz Henrique disponíveis.

Líder do Grupo C, o Brasil enfrenta a Escócia na quarta-feira (24). O duelo terá início às 19h (de Brasília), em Miami.