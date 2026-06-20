CBF confirma lesão de Raphinha após atacante deixar campo com dores em Brasil x Haiti

Jogador realizou exames neste sábado (20)

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
20 de Junho de 2026 - 18:12
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Legenda: Raphinha, atacante da Seleção.
Foto: Rafael Ribeiro e Nelson Terme / CBF
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Ainda sem Neymar, a Seleção Brasileira terá outro desfalque importante para os próximos dias da Copa do Mundo. O atacante Raphinha foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita após passar por exames neste sábado (20). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu nota sobre o tema, mas não deu previsão de retorno.

"O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível", afirmou  a entidade em nota. 

Raphinha sentiu dor no local e deixou o campo ainda no primeiro tempo da partida contra o Haiti, nesta sexta-feira (19). O lance ocorreu aos 38 mibutos após uma arrancada. O atleta do Barcelona logo pediu para ser substituído. 

A Fifa não permite mais substituições nos elencos das seleções. Isso só poderia ocorrer até um dia antes da estreia no Mundial. Para o setor, Ancelotti tem Rayan, Endrick e Luiz Henrique disponíveis.

Líder do Grupo C, o Brasil enfrenta a Escócia na quarta-feira (24). O duelo terá início às 19h (de Brasília), em Miami.

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