Vídeo: Salah dança no vestiário após vitória histórica do Egito e recorde em Copas

Jogador foi celebrado pelos colegas após um gol e uma assistência em jogo contra a Nova Zelândia

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
22 de Junho de 2026 - 20:23
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Legenda: Salah, artilheiro da Seleção do Egito em Copas do Mundo.
Foto: Divulgação/Seleção do Egito
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Mohamed Salah foi o grande destaque da vitória do Egito sobre a Nova Zelândia, neste domingo. O jogador comandou o resultado inédito para a seleção africana marcando um gol e dando uma assistência. Além dele, também marcaram Trézéguet e Zico balançaram as redes. O camisa 10 comemorou bastante no vestiário com os companheiros de equipe. As imagens foram divulgadas pela própria seleção.

Nas imagens, o ex-jogador do Liverpool aparece segurando uma grande caixa de som enquanto dança ao lado dos outros jogadores e da comissão técnica ainda no vestiário do Estádio da Filadélfia. Em outro momento, ele é erguido pelos companheiros.

Zico empatou para os egípcios após Surman abrir o placar para os neozelandeses. Salah virou o marcador para o Egito e deu o passe para Trézéguet virar o marcador. 

Ao balançar as redes, o camisa 10 do Egito se tornou o maior artilheiro da seleção em Copas, com três tentos somados em duas edições. Ele deixou para traz Abdelrahman Fawzy, com quem dividia o posto. 

Salah ainda poderá conquistar outro feito com a camisa da seleção. Caso marque mais dois gols, ele poderá se tornar o maior goleador da história do país. Assim, passaria Hossam Hassan, atual técnico da seleçãque tem 69 marcados.

Salah poderá ampliar a marca no sábado (27), quando o Egito entra em campo para enfrentar o Irã. O duelo será a meia-noite, no Seattle Field.

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