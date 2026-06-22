Vídeo: Salah dança no vestiário após vitória histórica do Egito e recorde em Copas

Mohamed Salah foi o grande destaque da vitória do Egito sobre a Nova Zelândia, neste domingo. O jogador comandou o resultado inédito para a seleção africana marcando um gol e dando uma assistência. Além dele, também marcaram Trézéguet e Zico balançaram as redes. O camisa 10 comemorou bastante no vestiário com os companheiros de equipe. As imagens foram divulgadas pela própria seleção.

Nas imagens, o ex-jogador do Liverpool aparece segurando uma grande caixa de som enquanto dança ao lado dos outros jogadores e da comissão técnica ainda no vestiário do Estádio da Filadélfia. Em outro momento, ele é erguido pelos companheiros.

Zico empatou para os egípcios após Surman abrir o placar para os neozelandeses. Salah virou o marcador para o Egito e deu o passe para Trézéguet virar o marcador.

Ao balançar as redes, o camisa 10 do Egito se tornou o maior artilheiro da seleção em Copas, com três tentos somados em duas edições. Ele deixou para traz Abdelrahman Fawzy, com quem dividia o posto.

Salah ainda poderá conquistar outro feito com a camisa da seleção. Caso marque mais dois gols, ele poderá se tornar o maior goleador da história do país. Assim, passaria Hossam Hassan, atual técnico da seleçãque tem 69 marcados.

Salah poderá ampliar a marca no sábado (27), quando o Egito entra em campo para enfrentar o Irã. O duelo será a meia-noite, no Seattle Field.