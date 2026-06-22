Seleção Brasileira treina para enfrentar a Escócia sem Alisson em campo

Grupo volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta a Escócia

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
22 de Junho de 2026 - 15:33 (Atualizado às 15:34)
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Legenda: Alisson, goleiro da Seleção Brasileira.
Foto: Foto: Rafael Ribeiro e Nelson Terme / CBF
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Carlo Ancelotti comandou mais um treino da Seleção masculina na Copa do Mundo. Raphinha, lesionado, foi o desfalque. Já o goleiro Alisson, de acordo com o ge, foi poupado para controle de carga nesta segunda-feira (22).  O grupo contou com o retorno de Neymar, liberado para atuar. As atividades com foco no duelo contra a Escócia, último confronto do Grupo C, ocorreram no CT de Columbia Park, em Nova Jersey. 

O camisa 10 do Brasil se recuperou de uma lesão na panturrilha e vive a expectativa de estrear na competição. Já Raphinha, que deixou a partida contra o Haiti com dores, não vai enfrentar os escoceses. Ele foi diagnosticado com lesão muscular na coxa direita.

O goleiro Alisson não preocupa para o duelo diante da Escócia. O jogador realizou atividades na academia. O Brasil volta a campo na quarta-feira (24), quando enfrenta os escoceses a partir das 19h (de Brasília), em Atlanta. A Seleção vai em busca da lideança do Grupo C após empatar com Marrocos e vencer o Haiti.

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