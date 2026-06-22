Seleção Brasileira treina para enfrentar a Escócia sem Alisson em campo

Carlo Ancelotti comandou mais um treino da Seleção masculina na Copa do Mundo. Raphinha, lesionado, foi o desfalque. Já o goleiro Alisson, de acordo com o ge, foi poupado para controle de carga nesta segunda-feira (22). O grupo contou com o retorno de Neymar, liberado para atuar. As atividades com foco no duelo contra a Escócia, último confronto do Grupo C, ocorreram no CT de Columbia Park, em Nova Jersey.

O camisa 10 do Brasil se recuperou de uma lesão na panturrilha e vive a expectativa de estrear na competição. Já Raphinha, que deixou a partida contra o Haiti com dores, não vai enfrentar os escoceses. Ele foi diagnosticado com lesão muscular na coxa direita.

O goleiro Alisson não preocupa para o duelo diante da Escócia. O jogador realizou atividades na academia. O Brasil volta a campo na quarta-feira (24), quando enfrenta os escoceses a partir das 19h (de Brasília), em Atlanta. A Seleção vai em busca da lideança do Grupo C após empatar com Marrocos e vencer o Haiti.