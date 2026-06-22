Qual o horário e a data dos jogos do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo? Veja agenda
A Seleção Brasileira tem classificação encaminhada no Mundial
O caminho do Brasil no Copa do Mundo de 2026 ainda não foi definido, mas a agenda dos jogos está montada para o torcedor. Isso porque o calendário da Fifa oferece a data e o horário dos confrontos em dois cenários: a Seleção Brasileira ficando em 1º ou 2º do Grupo C da competição.
Assim, o Diário do Nordeste mostra a programação completa para a torcida se preparar. A projeção segue até uma eventual final, com tudo marcado. No momento, a equipe é a líder da chave, com quatro pontos, mesma pontuação do Marrocos, mas saldo de gols melhor restando um jogo: 3x1.
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O último duelo da 1ª fase ocorre na quarta (24). O time enfrenta o Haiti, às 19h, em Miami, nos EUA.
Agenda do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo
Caso o Brasil fique na liderança do Grupo C
- 2ª fase | 29/06 (segunda) 14h
- Oitavas | 05/07 (domingo) - 17h
- Quartas | 11/07 (sábado) - 18h
- Semifinais | 15/07 (quarta) - 16h
- Final | 19/07 (domingo) - 16h
Caso o Brasil fique na vice-liderança do Grupo C
- 2ª fase | 29/06 (segunda) - 22h
- Oitavas | 04/07 (sábado) - 14h
- Quartas | 09/07 (quinta) - 17h
- Semifinais | 14/07 (terça) - 16h
- Final | 19/07 (domingo) - 16h