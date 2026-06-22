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Qual o horário e a data dos jogos do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo? Veja agenda

A Seleção Brasileira tem classificação encaminhada no Mundial

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 12:50)
Alexandre Mota
Legenda: O atacante Vinícius Júnior é a principal estrela da Seleção Brasileira
Foto: Mauro Pimentel / AFP

O caminho do Brasil no Copa do Mundo de 2026 ainda não foi definido, mas a agenda dos jogos está montada para o torcedor. Isso porque o calendário da Fifa oferece a data e o horário dos confrontos em dois cenários: a Seleção Brasileira ficando em 1º ou 2º do Grupo C da competição.

Assim, o Diário do Nordeste mostra a programação completa para a torcida se preparar. A projeção segue até uma eventual final, com tudo marcado. No momento, a equipe é a líder da chave, com quatro pontos, mesma pontuação do Marrocos, mas saldo de gols melhor restando um jogo: 3x1.

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O último duelo da 1ª fase ocorre na quarta (24). O time enfrenta o Haiti, às 19h, em Miami, nos EUA.

Agenda do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo

Caso o Brasil fique na liderança do Grupo C

  • 2ª fase | 29/06 (segunda) 14h
  • Oitavas | 05/07 (domingo) - 17h
  • Quartas | 11/07 (sábado) - 18h
  • Semifinais | 15/07 (quarta) - 16h
  • Final | 19/07 (domingo) - 16h

Caso o Brasil fique na vice-liderança do Grupo C

  • 2ª fase | 29/06 (segunda) - 22h
  • Oitavas | 04/07 (sábado) - 14h
  • Quartas | 09/07 (quinta) - 17h
  • Semifinais | 14/07 (terça) - 16h
  • Final | 19/07 (domingo) - 16h

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