Quais seleções o Brasil pode enfrentar no mata-mata Copa do Mundo? Veja projeções

A Seleção Brasileira está próxima de garantir classificação ao mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Restando apenas uma rodada do Grupo C, quando enfrenta a Escócia, na quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami, nos EUA, a equipe tem situação encaminhada e projetada o novo rival.

O cenário do adversário depende da colocação final do chaveamento, que também tem Marrocos x Haiti no mesmo dia e horário. No momento, o Brasil aparece na liderança, com quatro pontos, a mesma pontuação de Marrocos, mas saldo melhor: 3 x 1. A Escócia está na 3ª posição, com três, e o Haiti aparece na lanterna da chave, sem pontos.

Legenda: O Brasil está na liderança do Grupo C da Copa do Mundo restando uma rodada Foto: reprodução / SrGoool

Pelo regulamento, o principal cruzamento brasileiro na eliminatória é com o Grupo F. Já ficar em 3º, o leque de alternativas aumenta, com mais seleções possíveis, inclusive com a França pelo caminho.

Legenda: Holanda, Japão e Suécia disputam a liderança do Grupo F da Copa do Mundo Foto: reprodução / SrGoool

Cenário do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo

1ª posição

Caso termine na liderança do Grupo C, o Brasil enfrenta o vice-líder do Grupo F. No momento, essa posição é disputada entre Holanda, Japão e Suécia. Hoje, os japoneses estão na 2ª colocação.

2ª posição

Caso termine na vice-liderança do Grupo C, o Brasil enfrenta o líder do Grupo F. No momento, essa posição é disputada entre Holanda, Japão e Suécia. Hoje, os holandeses estão na 1ª colocação.

3ª posição

Caso termine na 3ª colocação do Grupo C, o Brasil tem um caminho mais complexo, que depende da classificação geral da Copa do Mundo. Isso porque os oito melhores que ficarem como 3º colocados avançam ao mata-mata. Pelo cruzamento da chave, o cenário é encarar os líderes das chaves A, E ou I. Os cabeças-de-chave em cada grupo, respectivamente, foram México, Alemanha e a França.