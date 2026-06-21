Neymar faz 1º treino completo com a Seleção Brasileira e tenta ficar à disposição para quarta-feira

Perto de voltar! Neymar fez seu primeiro treino completo com a Seleção Brasileira neste domingo (21) e tem chance de ser relacionado para a partida de quarta-feira (24), contra a Escócia, pela 3ª partida da fase de grupos da Copa do Mundo 2026.
A partida será na quarta-feira (24), às 19 horas, em Miami, nos Estados Unidos.
Neymar ficou fora das duas primeiras partidas da Copa tratando lesão na panturrilha e Ancelotti diz que confia no retorno do Camisa 10.
Situação da Seleção Brasileira
A Seleção Brasileira lidera do Grupo C com 4 pontos e precisa vencer a Escócia para lutar pela 1ª colocação do grupo. Os escoceses tem 3 pontos e ainda sonham com a classificação.
No outro jogo do grupo, Marrocos, com 4 pontos e vice-líder, enfrenta o já eliminado Haiti.