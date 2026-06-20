Neymar estará disponível para Brasil x Escócia, garante Ancelotti

Equipes se enfrentam na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
20 de Junho de 2026 - 17:06 (Atualizado às 17:27)
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Legenda: Neymar durante treinamento da Seleção.
Foto: Nelson Terme / CBF
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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, afirmou que Neymar estará disponível para o duelo contra a Escócia. A partida será válida pela terceira e última rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

"Sim. Neymar vai treinar (neste sábado) individualmente e depois, na segunda-feira, vai estar com a equipe e vai estar preparado para o jogo contra a Escócia", revelou o treinador.

O jogador se recupera de uma lesão na panturrilha e vive a expectativa de estrear no Mundial de 2026. Ele sequer viajou com a delegação brasileira para o duelo contra o Haiti, quando a equipe venceu por 3 a 0, nesta sexta (19). 

O atleta ficou no hotel The Ridge, onde a seleção está hospedada. Ele participou de atividades com bola e na academia, acompanhado por preparadores físicos.

Líder do Grupo C, o Brasil enfrenta a Escócia na quarta-feira (24). O duelo terá início às 19h (de Brasília), em Miami.

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