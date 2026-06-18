Brasil x Haiti na Copa do Mundo: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

A Seleção Brasileira se prepara para o próximo desafio na Copa do Mundo de 2026. O plantel liderado por Carlo Ancelotti vai encarar o Haiti nesta sexta-feira (19), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O duelo é válido pelo Grupo C, a partir das 21h30 (de Brasília). Será a quarta vez que as equipes se enfrentam na história, com domínio dos brasileiros.
ONDE ASSISTIR
TV Globo, Sportv, N Sports, SBT, CazéTV e Ge TV
PALPITES
Como chega o Brasil?
Na estreia, a Seleção empatou com Marrocos, adversário mais forte nesta fase, e ficou no 1 a 1. Com o resultado, ficou em terceiro no grupo com um ponto somado. Carlo Ancelotti ainda não terá Neymar à disposição. O camisa 10 sequere vai viajou para a Filadélfia com o restante do elenco.
Diante de um adversário mais frágil, o técnico deve testar atletas que ainda não foram utilizados. Um nome que pode aparecer entre os titulares é o de Gabriel Martinelli, que foi testado durante a semana.
Como chega o Haiti?
O Haiti foi derrotado por 1 a 0 pela Escócia, que lidera o grupo, na estreia. A seleção da América Central volta a disputar uma Copa após 52 anos. A última participação ocorreu em 1974, na Alemanha Ocidental. Na época, o grupo ficou na fase de grupos ao enfrentar Polônia, Argentina e Itália.
O Haiti é a pior no ranking da Fifa entre as 48 seleções participantes do Mundial. A equipe ocupa a 85ª posição. O técnico Sébastien Migné não terá o meia Leverton Pierre. O jogador foi diagnosticado com lesão muscualar na coxa direita, a dois dias da estreia no Mundial.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha (Igor Thiago), Vini Jr. e Raphinha.
Haiti: Johnny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix e Martin Experience; Ruben Providence, Bellegarde, Jean Jacques e Don Deedsonr; Frantzdy Pierrot e Wilson Isidor.
FICHA TÉCNICA
- Brasil x Haiti
- Data e hora: 19/06, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)