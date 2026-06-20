Ancelotti após vitória do Brasil diante do Haiti: 'Poderíamos marcar mais gols'

Seleções se enfrentaram na segunda rodada da Copa do Mundo

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
20 de Junho de 2026 - 00:39 (Atualizado às 00:40)
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Legenda: Ancelotti, técnico da Seleção.
Foto: Rafael Ribeiro/CBF
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O técnico Carlo Ancelotti avaliou o desempenho do Brasil na vitória por 3 a 0 diante do Haiti. As equipes se enfrentaram nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, em duelo da segunda rodada da Copa do Mundo. Matheus Cunha (2) e Vini Jr marcaram para a Seleção ainda na etapa inicial. 

"Fomos muito melhores no primeiro tempo, com mais efetividade na frente. No segundo tempo tivemos mais controle. Tivemos muitas oportunidades, poderíamos marcar mais gols. Em geral foi um bom jogo", afirmou o treinador após a partida. 

O Brasil é líder do Grupo C com quatro pontos somados. A pontuação é a mesma de Marrocos, que está em segundo mas tem saldo de gols menor. A Seleção volta a campo na quarta-feira (24), quando enfrenta a Escócia na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O duelo será em Miami, a partir das 19h (de Brasília).

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