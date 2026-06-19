Marrocos bate a Escócia com gol relâmpago de Saibari na Copa do Mundo

Equipes se enfrentaram nesta sexta-feira (19)

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
19 de Junho de 2026 - 21:10 (Atualizado às 01:00, em 20 de Junho de 2026)
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Legenda: Marrocos vence a Escócia por 1 a 0.
Foto: Divulgação/Fifa
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A seleção marroquina conquistou a primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. Com o gol mais rápido deste mundial, Saibari garantiu o resultado para a seleção comandada pelo técnico Mohamed Ouahbi. A equipe superou a Escócia em duelo realizado nesta sexta-feira (19), no Estádio de Boston. Com o resultado, Marrocos assumiu a liderança temporária do Grupo C. A seleção escocesa está em segundo.

A equipe marroquina iniciou a partida com força ofensiva. Não por acaso, abriu o placar no primeiro minuto com Ismael Saibari. Ele recebeu lançamento certeiro de Brahim, avançou até a área e caprichou no chute para abrir o placar. A Escócia ainda apareceu em chances com Adams e McGinn, mas desperdiçou. Assim, o placar não mudou até o intervalo.

Na volta do intervalo, Marrocos buscou ampliar o placar, mas não teve sucesso. Os escoceses cresceram na partida em busca do empate. Ainda houve reclamação de pênalti em McTominay, mas arbitragem não viu nada. Apesar do domínio ofensivo, não conseguiu igualar o marcador e sofreu a primeira derrota na competição.

Marrocos volta a campo na quarta-feira (24), a partir das 19h (de Brasília), quando enfrenta o Haiti. No mesmo dia e horário, a Escócia encara o Brasil na última rodada do Grupo C na primeira fase.

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