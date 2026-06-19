Saibari marca o gol mais rápido da Copa do Mundo 2026 em Marrocos x Escócia

Veio aí o gol mais rápido da Copa do Mundo de 2026. O atacante Ismael Saibari, de Marrocos, abriu o placar no primeiro minuto da partida nesta sexta-feira (19). A seleção enfrenta a Escócia, em jogo da segunda fase do Grupo C no Estádio Gillette Stadium, nos Estados Unidos.

A jogada partiu de Brahim Diaz, que fez um grande lançamento pelo lado direito do campo, pelas costas da defesa. O camisa 11 recebeu a bola, escapou da marcação de Grant Hanley, avançou até a área e caprichou no chute para abrir o placar. O relógio marcava 1 minuto e 11 seguindos.

As equipes fazem parte do mesmo Grupo de Brasil e Haiti, que jogam logo em seguida, a partir das 21h30 (de Brasília).