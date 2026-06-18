Neymar está fora de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo

O atacante segue em recuperação de uma lesão na panturrilha

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
18 de Junho de 2026 - 12:10 (Atualizado às 12:46)
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Legenda: Neymar vai desfalcar o Brasil contra o Haiti na Copa do Mundo
Foto: Rafael Ribeiro / CBF
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O atacante Neymar está fora da partida entre Brasil x Haiti pela 2ª rodada da Copa do Mundo. Por decisão do departamento médico da Seleção Brasileira, o atleta segue tratamento em Nova Jersey e não viaja com o restante do elenco para Filadélfia, onde a equipe entra em campo na sexta-feira (19).

O confronto ocorre no estádio Lincoln Financial Field, nos EUA, às 21h30 (de Brasília), pelo Grupo C. Vale ressaltar que o camisa 10 também foi ausência no empate com o Marrocos em 1 a 1 no sábado (13). Deste modo, caso possa estrear, só resta o confronto com a Escócia, quarta-feira (24), às 19h.

Lesão na panturrilha

O problema clínico ainda é uma lesão na panturrilha direita sofrida em Santos x Coritiba, realizado em 17 de maio, com um diagnóstico inicial de edema na região. Apesar disso, o técnico Carlo Ancelotti convocou Neymar. Nos treinos com a Seleção, um novo exame apontou que a contusão era mais séria: uma questão muscular de grau 2, exigindo entre duas e três semanas de recuperação.

Por conta disso, Neymar perdeu os amistosos contra Panamá e Egito, além da estreia com Marrocos. Com 34 anos, participou do primeiro treino com o grupo apenas na quarta (17), ainda sem disputar atividades coletivas. Assim, a CBF trabalha com cautela para permitir o tratamento 100%.

 
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