Camisa com escudo do Icasa

Jogada

Icasa deve contestar valor de indenização da CBF na Justiça

Com valores da perícia abaixo da expectativa, diretoria do Verdão faz novos cálculos e fará contestação se quantia diferir

Brenno Rebouças 28 de Outubro de 2025
Icasa receberá 75 milhões da CBF

Jogada

Perícia define valor milionário que CBF terá que pagar ao Icasa

Laudo foi enviado ao clube e seguirá para a CBF, que pode contestar a quantia

Brenno Rebouças e Fernanda Alves 27 de Outubro de 2025
Taça da Série A

Opinião

Ceará, Fortaleza e Sport formalizam pedido à CBF para reconhecer títulos nacionais; veja detalhes

Os clubes e as federações estão juntos em um pleito para equipar os torneios Norte-Nordeste como análogos à Série A do Brasileiro

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 21 de Outubro de 2025
Seleção Brasileira em ação pela Copa do Mundo

Jogada

CBF marca últimos amistosos da Seleção Brasileira em 2025; veja adversários e datas

Ao todo, o técnico Carlo Ancelotti tem mais quatro jogos até a Copa do Mundo

Alexandre Mota 16 de Outubro de 2025
Partida entre Ceará e Botafogo

Jogada

CBF muda horário do duelo entre Ceará e Botafogo pela Série A

Alteração foi feita na tarde desta quarta-feira (8), para ajuste na grade de transmissão

Brenno Rebouças 08 de Outubro de 2025
Taça da Série A do Brasileiro

Opinião

CBF divulga datas do calendário de 2026 e da nova janela de transferência; veja

A entidade oficializou o novo cronograma neste sábado (4)

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 05 de Outubro de 2025
John em ação pelo Botafogo

Jogada

Ex-Botafogo, goleiro John é convocado para a Seleção Brasileira

O atleta está atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra

Alexandre Mota 05 de Outubro de 2025
Dirigentes comentam novo calendário do futebol

Jogada

Novo calendário do futebol brasileiro: o que pensam os dirigentes cearenses?

Presidente do Ceará, CEO do Fortaleza e presidente da Federação Cearense de Futebol comentaram sobre as mudanças ao Diário do nordeste

Brenno Rebouças 01 de Outubro de 2025
Imagem dos atacantes brasileiros Vini Jr. e Rodrygo

Jogada

Convocação da Seleção Brasileira: Rodrygo e Vini Jr voltam à lista de Ancelotti

O Brasil encara Coreia do Sul e Japão em amistosos

Alexandre Mota 01 de Outubro de 2025
Copa do Nordeste novo formato

Jogada

Formato da Copa do Nordeste mudará em 2026; veja como será

Encontro dos dirigentes ocorreu na sede da CBF e nova fórmula deve ser incluída pela confederação no calendário do futebol brasileiro para o ano que vem

Brenno Rebouças 18 de Setembro de 2025
