Série B de 2025 chega na última rodada: veja chances de acesso e rebaixamento

A Série B do Brasileiro de 2025 chegou na última rodada com três disputas em aberto: título nacional (Coritiba ou Athletico-PR), três vagas de acesso e apenas mais um rebaixamento. Assim, os confrontos da 38ª rodada se iniciam na quarta-feira (19), com o duelo isolado entre Vila Nova x Volta Redonda, seguindo com outros nove jogos no domingo (23), com início às 16h30. Assim, o Diário do Nordeste lista as principais chances estatísticas de cada equipe.

Na tabela, o atual G-4 registra: Coritiba (65 pontos), Athletico-PR (62), Criciúma (61) e Goiás (61). O Z-4 tem: Ferroviária (40), Amazonas (36), Volta Redonda (35) e o Paysandu (28) - os três últimos já confirmados na Série C de 2026.

Legenda: O Coritiba é o único matematicamente classificado à Série A de 2026 Foto: reprodução / SrGoool

No fim da competição, os arquirrivais paranaenses brigam pelo título. Único com o acesso definido, o Coritiba precisa de um empate com o já rebaixado Amazonas para se sagrar campeão. Já o Athletico-PR precisa torcer por uma derrota, além de vencer o América-MG, em casa. Vale ressaltar ainda que o Furacão não confirmou o acesso, ou seja, o duelo também tem esse peso, apesar da chance de subir de divisão ser de 99,9%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Os demais com possibilidade de acesso são: Criciúma (3º - 61), Goiás (4º - 61), Chapecoense (5º - 59) e Remo (6º - 59). Na última rodada, o Remo encara o Goiás no domingo (23), às 16h30, no Mangueirão. A pontuação para o acesso, de acordo com a entidade, é de 63, com 100% de chance.

Na tentativa de escapar da Série C, os matemáticos indicam que há pouca chance de alteração do Z-4 atual, com a pontuação atual mais segura para escapar sendo 43 pontos. Das quatro vagas de queda, três estão confirmados (Paysandu, Volta Redonda e Amazonas), restando mais uma para quatro clubes: Ferroviária-SP (17º - 40), Botafogo-SP (16º - 41) e Athletic-MG (15º - 41).

Legenda: Amazonas, Volta Redonda e Paysandu já caíram para a Série C de 2026 Foto: reprodução / SrGoool

Chances de acesso na Série B de 2025 (UFMG)

Coritiba: 100% (acesso confirmado)

Athletico-PR: 99,2%

Criciúma: 83,3%

Goiás: 63%

Chapecoense: 36%

Remo: 18,5%

Chances de rebaixamento na Série B de 2025 (UFMG)