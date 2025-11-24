Internacional x Santos hoje: onde assistir e qual melhor resultado para Ceará e Fortaleza?

O Internacional encara o Santos nesta segunda-feira (24), às 21h, no Beira-Rio, pela 35ª rodada da Série A, em uma decisão pela permanência na elite nacional. Deste modo, Ceará e Fortaleza monitoram a partida e também ficam na torcida por resultados específicos na reta final do Brasileirão.

Na tabela, o Inter é o 15º colocado, com 40 pontos. Já o Santos é o primeiro do Z-4, em 17º, com 37. Enquanto isso, o Ceará aparece em 14º, com 42, e o Fortaleza surge na 18ª colocação, com 34.

Logo, essa partida define a “distância para a zona de rebaixamento” restando apenas quatro jogos. Vale ressaltar que o Vovô entra em campo antes, às 19h, no Maião, diante do Mirassol, e o Leão teve o confronto com o Atlético-MG da 35ª rodada adiado para domingo (30), às 18h30, na Arena Castelão, devido à final da Copa Sul-Americana do último fim de semana, quando foi vice-campeão.

Legenda: Santos e Internacional é uma verdadeira decisão pela permanência na Série A de 2025 Foto: reprodução / SrGoool

Qual o melhor resultado para Ceará e Fortaleza?

No caso alvinegro, pela proximidade da tabela e sem computar a pontuação diante do Mirassol, um resultado positivo é o empate. Nessa hipótese, segura os adversários abaixo na classificação. Se o Santos vencer, pode ver a distância do Z-4 diminuir para três, enquanto um triunfo do Internacional também não é totalmente positivo, visto que existe um alto risco de passar o Vovô e deixá-lo em 15º.

Para o Fortaleza, o empate também não é ruim. Visto que apesar do Santos pontuar, a margem para a zona seguiria a mesma atual, que é de seis. Caso haja um vencedor, na ótica tricolor, o melhor cenário é que seja o Internacional. Apesar de afastar um concorrente direto da luta contra o Z-4, o estímulo é segurar o Peixe na zona, em 17º, e evitar que a diferença aumente restando quatro jogos.

Prováveis escalações

Internacional | Anthoni; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabéi; Alan Rodríguez, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho, Ricardo Mathias e Borré. Técnico: Ramón Díaz.

| Anthoni; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabéi; Alan Rodríguez, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho, Ricardo Mathias e Borré. Técnico: Ramón Díaz. Santos | Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere.

Internacional x Santos | Ficha técnica