Jogo atrasado entre Fortaleza e Atlético-MG será realizado em Data Fifa

O jogo atrasado do Fortaleza contra o Atlético-MG, válido pela 16ª rodada da Série A, em que o Galo é mandante, foi remarcado pela CBF para o dia 12 de novembro, uma Data Fifa.

A atualização já consta na tabela oficial do campeonato, no site da CBF. O duelo ocorrerá na Arena MRV, em Minas Gerais, às 20h30min. A partida havia sido adiada por choque de datas com a Copa Sul-Americana, competição na qual o Galo é finalista.

Com isso, o Leão não terá dez dias de folga após a partida contra o Grêmio, no Castelão, no próximo domingo (9). O Tricolor ainda enfrentará o time mineiro novamente 18 dias depois, na partida de volta, no Gigante da Boa Vista.

Atlético-MG x Fortaleza - 16ª rodada

Data: 12/11 (quinta-feira)

Horário: 20h30min

Local: Arena MRV, em Minas Gerais