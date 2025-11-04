Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogo atrasado entre Fortaleza e Atlético-MG será realizado em Data Fifa

Atualização já consta na tabela oficial da Série A, no site da CBF

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 22:43)
Jogada
Legenda: Partida deveria ter acontecido em setembro, mas Galo tinha jogo pela Copa Sul-Americana
Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

O jogo atrasado do Fortaleza contra o Atlético-MG, válido pela 16ª rodada da Série A, em que o Galo é mandante, foi remarcado pela CBF para o dia 12 de novembro, uma Data Fifa. 

A atualização já consta na tabela oficial do campeonato, no site da CBF. O duelo ocorrerá na Arena MRV, em Minas Gerais, às 20h30min. A partida havia sido adiada por choque de datas com a Copa Sul-Americana, competição na qual o Galo é finalista.

Com isso, o Leão não terá dez dias de folga após a partida contra o Grêmio, no Castelão, no próximo domingo (9). O Tricolor ainda enfrentará o time mineiro novamente 18 dias depois, na partida de volta, no Gigante da Boa Vista.

Veja também

teaser image
Jogada

CBF divulga tabela detalhada das rodadas 34 a 36 da Série A; Veja jogos de Ceará e Fortaleza

Atlético-MG x Fortaleza - 16ª rodada

Data: 12/11 (quinta-feira)
Horário: 20h30min
Local: Arena MRV, em Minas Gerais

 

Assuntos Relacionados
Atlético-MG x Fortaleza jogo atrasado

Jogada

Jogo atrasado entre Fortaleza e Atlético-MG será realizado em Data Fifa

Atualização já consta na tabela oficial da Série A, no site da CBF

Brenno Rebouças Há 39 minutos
Deyverson provoca Ceará

Jogada

Deyverson resgata post de provocação ao Ceará às vésperas do Clássico-Rei

Atacante do Leão fez publicação nos stories do Instagram

Redação Há 1 hora
jogadores

Jogada

CBF divulga tabela detalhada das rodadas 34 a 36 da Série A; Veja jogos de Ceará e Fortaleza

Documento foi divulgado nesta terça-feira (4)

Crisneive Silveira Há 1 hora
torcedores

Jogada

Casa cheia! Torcida do Ceará esgota ingressos para o Clássico-Rei na Arena Castelão

Equipes se enfrentam quinta-feira, em duelo válido pelo Brasileiro

Redação Há 2 horas
estádio

Jogada

Segurança do Clássico-Rei terá mais de 1.200 homens envolvidos

Equipes se enfrentam na quinta-feira

Brenno Rebouças 04 de Novembro de 2025
técnicos

Jogada

De Enderson a Palermo: Fortaleza volta a um Clássico-Rei sem Vojvoda após quatro anos

Tricolor volta a encarar o Alvinegro no domingo

Crisneive Silveira 04 de Novembro de 2025