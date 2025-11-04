CBF divulga tabela detalhada das rodadas 34 a 36 da Série A; Veja jogos de Ceará e Fortaleza

A CBF divulgou a tabela detalhada das rodadas 34 a 36 do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (4). O documento traz detalhes de locais, datas e horários das disputas da reta final da competição.

O Ceará terá pela frente Internacional e Cruzeiro em casa, e enfrenta o Mirassol fora. Já o Fortaleza visita Bahia e Bragantino, e recebe o Atlético-MG neste segundo turno.

O jogo do Tricolor contra o Atlético-MG, da primeira parte da competição, ainda não foi marcado pela entidade. As equipes têm um confronto atrasado da 16ª rodada da competição. A partida foi adiada por causa da participação do Galo na Sul-Americana. A equipe mineira está na final da competição, que será disputada no dia 22 de novembro.

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (6), em mais um Clássico-Rei do Campeonato Brasileiro. O duelo é válido pela 32ª rodada.

VEJA JOGOS DE CEARÁ E FORTALEZA

34ª rodada

20/11 - 18h: Bahia x Fortaleza - Arena Fonte Nova

20/11 - 21h30: Ceará x Internacional - Castelão

35ª rodada

24/11 - 19h - Mirassol x Ceará - Estádio José Maria Maia

30/11 - 18h30: Fortaleza x Atlético-MG - Castelão

36ª rodada

26/11- 19h: RB Bragantino x Fortaleza - Estádio Cícero Souza

29/11 - 20h30: Ceará x Cruzeiro - Arena Castelão